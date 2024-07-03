2 bakanlıkta devir teslim

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Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca dün görevini yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na devretti. Koca, törendeki konuşmasında “Görevimdeki 2 bin 183 gün, hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir.

ACI BİR DÖNEMDİ

Benim dönemim, acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. 24 Ocak 2020 gününde Elazığ depremi acısını yaşadık. Bunu, ilk vakasını 11 Mart 2020 günü açıkladığımız COVID-19 küresel salgını izledi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş-Hatay depremleri büyük bir travma oldu. Bu üç olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimizin bu sınavları başarıyla verdiğine inanıyorum” dedi.

‘DÖNÜŞÜM’ MESAJI









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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda da dün devir teslim töreni yapıldı. Bakan Kurum’a başarılar dileyen Mehmet Özhaseki, “Görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım bir arkadaşıma, kardeşime devrediyorum. Başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşimin yapacağına inanıyorum” dedi. Murat Kurum da hedefinin millete hizmet etmek olduğunu belirtirken, şunları söyledi: “Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturduk. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kendiliğinden yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz.” Devir teslimin ardından Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum, dün TBMM Genel Kurulu’nda ant içerek görevlerine başladı.

YENİ BAKAN MEMİŞOĞLU: SAĞLIK CAMİASININ TANIDIĞI BİR İSİM

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık dünyasında tanınan bir isim. 1999-2000 yıllarında ABD’de Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon Ünitesi’nde de çalışan Memişoğlu, 2008’de genel cerrahi doçenti, 2016’da da genel cerrahi profesörü oldu. 2012’de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı, Mayıs 2014-Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin genel sekreterlik görevini yürüttü ve 6 Ekim 2016’da İstanbul İl Sağlık Müdürü oldu. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunan Memişoğlu, evli ve 3 çocuk babası. (Meltem ÖZGENÇ/ANKARA)