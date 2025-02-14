2 ayrı organize suç örgütüne operasyon: Toplam 128 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Aziz milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

01-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen;

İş Yeri Kurşunlanması, İkamet Kurşunlanması, Araç Kurşunlanması, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Yağma Amaçlı Tehdit,

Örgüte eleman temin etmek amacıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu:

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21 adet Ruhsatsız Tabanca, 2 adet AK-47 Uzun Namlulu Silah, 2 adet Utaş Otomatik Tabanca, 1 adet Av Tüfeği, 27 adet Şarjör ve Tabanca mekanizması, Çok miktarda uyuşturucu madde ve Eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ile operasyonları gerçekleştiren kahraman İstanbul Polisimizi tebrik ediyorum.