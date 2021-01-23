2 ayrı kadına şiddet olayında sanıklar hakkındaki hükümler geri döndü

29 YIL 2 AY HAPİS CEZASI



EMRE Aşkın, İstanbul, Gaziosmanpaşa’da 11 Mart 2016’da, boşanmak isteyen eşi Handan Aşkın’ı sokak ortasında vurarak tekerlekli sandalyeye mahkûm ederken, kardeşi Sedat Sevin’i de vurarak ağır yaraladı. Handan Aşkın, yüzde 96 fonksiyon kaybı nedeniyle felç oldu. Tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Handan Aşkın, vücudunda bir kurşunla yaşamaya devam etti. İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Emre Aşkın’ı, Handan Aşkın’ı ve Sedat Sevin’i ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından, iyi hal indirimi de uygulayarak toplam 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fakat Yargıtay bu kararı bozdu. Bozma kararında, sanık Emre Aşkın’ın, Handan Aşkın’ı organlardan birinin işlevini sürekli olarak yitirecek nitelikte ağır (6) derecede, mağdur Sedat Sevin’i ise vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır (4) derecede etkileyecek nitelikte yaraladığı hatırlatıldı.

‘KARAR KABUL EDİLEMEZ’

Karara tepki gösteren Handan Aşkın’ın avukatı Gül Erdoğmuş şunları söyledi: “Yargıtay, Handan’ın felç kalması ile kardeşinin elmacık kemiğinden vurulmasını ayrı değerlendirmiştir. Oysaki her iki eylem de öldürmeye teşebbüstür ve kardeşinin felç kalmamış olması sanığa daha az ceza verilmesini gerektirmez. Karar, kabul edilemez.” (Ayşegül USTA/İSTANBUL)

‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’TEN 10 YIL 10 AY HAPİS

Eşi Büşra Gençalp’i tornavidayla yaralayan Davut Gençalp ilk duruşmada ‘yaralama’ suçundan 1.5 yıl hapis cezası aldı. Ardından ağır ceza mahkemesinde yargılanan Gençalp, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davut Gençalp (26) ile 2016 yılında evlenen Büşra Gençalp (26), 5 ay sonra şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davut Gençalp, 6 Eylül 2016 günü konuşmak için ikna ettiği eşini aracına bindirdikten sonra İstanbul, Esenler’de otoyol kenarına çekti. Büşra Gençalp’in, barışmak istemediğini söylemesi üzerine Davut Gençalp, eşini yere yatırdı ve boğazını sıkarak burnunu ısırdı. Sonrasında “Ecelin benim elimden olacak” diyerek cebinden çıkardığı tornavidayla eşini vücudunun birçok yerinden yaraladı. Gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Gençalp hakkında ‘tehdit ve basit yaralama’ suçlarından 3,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Tutuksuz sanık Davut Gençalp ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘tehdit’ suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Müşteki avukatı karara itiraz etti. Bölge adliye mahkemesi, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi.



BU SEFER 10 YIL HAPİS



2020 Mart ayında görülen ikinci duruşmada sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Önceki gün görülen duruşmada mahkeme, sanığı ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl hapse mahkûm etti. Mahkeme cezayı 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi. (Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL)