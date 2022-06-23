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2 aylık hamileydi: Rabia’yı da koruyamadık

#Isparta#Rabia Yılmaz#Ayhan Yılmaz
2 aylık hamileydi: Rabia’yı da koruyamadık

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ayhan Yılmaz, kendisini terk eden ikinci çocuğuna 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz’ı tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Ayhan Yılmaz’ı her yerde arıyor.

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Isparta’da Ayhan Yılmaz (42), artan şiddetli geçimsizliğin ardından bir süre önce kendisini terk eden eşi Rabia Yılmaz (27) ile görüşmek için önceki gece 23.30 sıralarında genç kadının ailesiyle yaşadığı eve gitti. Burada Ayhan Yılmaz ile 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmaya Rabia Yılmaz’ın annesi Ayfer Aydınlı da katıldı. Ayhan Yılmaz, bu sırada yanında getirdiği tabancayı çekip art arda ateşledi.

KAYINVALİDESİNİ DE YARALADI

Rabia Yılmaz ve annesi kanlar içinde yerde kalırken, Ayhan Yılmaz evden çıkıp kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Rabia Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Başını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralanan Ayfer Aydınlı ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisi Ayhan Yılmaz’ın yakalanması için çalışma başlattı. Rabia Yılmaz’ın 8 yaşında da bir oğlu olduğu öğrenildi. Öte yandan Rabia Yılmaz’ın eşiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı 16 Haziran’da mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rabia Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

 

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#Isparta#Rabia Yılmaz#Ayhan Yılmaz

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