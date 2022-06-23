2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı öldürmüştü! Yakalandı

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Isparta Şehir Hastanesi'nde karşılama görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Rabia Yılmaz, kısa süre önce hayatını Ayhan Yılmaz ile birleştirdi. Rabia Yılmaz, ilk evliliğinden 8 yaşındaki oğlunu da yanlarına aldı. Bir süre sonra çift arasında geçimsizlik başlayınca Rabia Yılmaz annesinin evine döndü. 2 aylık hamile Rabia Yılmaz'ın annesinin Hızırbey Mahallesi 111'inci Cadde'deki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evine, 21 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Ayhan Yılmaz geldi.

İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışmanın ardından Ayhan Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Rabia Yılmaz'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rabia Yılmaz ile karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan ve başını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralanan Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırılan Rabia Yılmaz'ın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Rabia Yılmaz'ın eşiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 16 Haziran'da mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi. Olay sonrası kaçan Ayhan Yılmaz ise polis ekiplerince gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz'ın, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.