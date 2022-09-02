2 aylık eşini öldürdü

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Aydın Koçarlı’da 2 ay önce evlenen Necla (33) ve Mustafa Aydoğdu (32) çifti, önceki gün 21.30 sıralarında, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mustafa Aydoğdu, bıçakla eşine saldırdı. Necla Aydoğdu boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftçilik yaptığı öğrenilen eşi başında bekledi. Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese geldi.

TUTUKLANDI

Jandarma, Mustafa Aydoğdu’yu etkisiz hale getirirken, sağlık ekibi de ağır yaralı kadına müdahale etti. Çabalara rağmen Necla Aydoğdu kurtarılamadı. Mustafa Aydoğdu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Mustafa Aydoğdu’nun ifadesinde, “Eşim aşı olarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu. Kendisine hak ya da batıl konusunda seçim yapmasını söyledim. Amacım öldürmek değil davamı ispatlamaktı” dediği öğrenildi. Necla Aydoğdu’nun cenazesi memleketi Aydın’da toprağa verildi.