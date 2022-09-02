Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

2 aylık eşini öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Aydoğdu#Necla Aydoğdu#Cinayet
2 aylık eşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:00

Mustafa Aydoğdu nedeni bilinmeyen bir tartışmada 2 ay önce evlendiği eşi Necla Aydoğdu’yu boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Haberin Devamı

Aydın Koçarlı’da 2 ay önce evlenen Necla (33) ve Mustafa Aydoğdu (32) çifti, önceki gün 21.30 sıralarında, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mustafa Aydoğdu, bıçakla eşine saldırdı. Necla Aydoğdu boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftçilik yaptığı öğrenilen eşi başında bekledi. Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese geldi.

TUTUKLANDI

Jandarma, Mustafa Aydoğdu’yu etkisiz hale getirirken, sağlık ekibi de ağır yaralı kadına müdahale etti. Çabalara rağmen Necla Aydoğdu kurtarılamadı. Mustafa Aydoğdu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Mustafa Aydoğdu’nun ifadesinde, “Eşim aşı olarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu. Kendisine hak ya da batıl konusunda seçim yapmasını söyledim. Amacım öldürmek değil davamı ispatlamaktı” dediği öğrenildi. Necla Aydoğdu’nun cenazesi memleketi Aydın’da toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Aydoğdu#Necla Aydoğdu#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık