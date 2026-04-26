2 aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Ela adlı bebek evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olarak anne S.C., evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi istikametine kilometrelerce yürüdükten sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk sorgusunda "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddeden kadın, işlemlerin ardından Gerede Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan anne S.C., 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden minik Ela ise bugün Demircisopran köyünde acılı babasının gözyaşları arasında toprağa verildi.