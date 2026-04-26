×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2 aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Gerede#Polis
2 aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 23:35

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 aylık kızını boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Ela adlı bebek evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olarak anne S.C., evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi istikametine kilometrelerce yürüdükten sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk sorgusunda "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddeden kadın, işlemlerin ardından Gerede Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan anne S.C., 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden minik Ela ise bugün Demircisopran köyünde acılı babasının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Gerede#Polis

BAKMADAN GEÇME!