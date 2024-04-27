2 ayağı kesik bulunan kedi 10 yaşında: İyi ki doğdun umut

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2014 yılında Osmaniye’de tren rayları üzerinde 6 aylık bir kedi bulundu. İki ayağı kesikti ve iç organlarındaki problemler, yüzündeki yaralar nedeniyle yaşamasına pek ihtimal verilmiyordu. Fakat onu bulan hayvanseverler Ankara’ya götürdü. Kedi Hastanesi Başhekimi Dr. Tarkan Özçetin’in yoğun çabalarıyla kedi hayata tutundu.

YAŞ MAMALI PASTA

‘Umut’ adı verilen kedi, önceki gün 10 yaşına girdi. Kedi Hastanesi’nin veteriner hekimleri Umut’un yeni yaşını sürpriz bir doğum günüyle kutladı. Mamadan Umut’a pasta yapılarak üzerine 10’uncu yaşını belirten mum konuldu. Umut’un mutlu hali yüzlerde güzel tebessümler bıraktı.

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‘UYUTUN’ DEMİŞLERDİ

- Veteriner Hekim Tarkan Özçetin, kedi Umut’un, yaşadıklarını ve hayata tutunuş hikâyesini şöyle anlattı:

“Umut’un ayakları tren yüzünden kesilmiş olamaz. Yavru kediye bunları maalesef sadist ruhlu bir varlığın yaptığından neredeyse eminiz. Protez yaptık, Umut onu ilk adımlarında kullandı. Sonra bir daha kullanmak istemedi çünkü zaten var olan iki ayağı ile de rahatlıkla hareket edebiliyordu. Biz de ısrarcı olmadık. Çünkü önemli olan kedinin mutluluğu ve rahat hissetmesi. Bizi de eleştirdiler hatta. Umut’un yaşaması için var gücümüzle çalışıyorduk. ‘Niye uğraşıyorsunuz, uyutun, o engelli bir kedi, yaşamasının bir anlamı yok’ diyenler oldu. Bunun en güzel cevabını 10 yıl sonra yine Umut veriyor. Onların da bir can taşıdıklarını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bir canlının belli uzuvlarını kaybetmesi ya da belli bir takım problemler yaşaması onun uyutulması anlamına gelmiyor. Uyutmak her zaman son çare olarak görüyoruz.

Her canlının yaşamaya hakkı vardır. O kazadan ve yaşadığı kronik hastalıklardan dolayı Umut devamlı testlere tabi tutuluyor. Özel bakım mamalarıyla besleniyor. Hastanede kalmasının daha uygun olacağını düşündük. Bu konuda da yanılmadığımızı gördük. 10 yılı aslanlar gibi geçirdik. Umarım Umut’la bir 10 yıl daha birlikte oluruz.”