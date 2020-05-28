2 ay sonra ilk sefer heyecanı

İki ay sonra ilk sefer, Ankara-İstanbul arasında yapılacak. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak trenlerin günde 16 sefer yapması planlanıyor. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında çalışacak trenler için yaklaşık 2 bin bilet satıldı. YHT seferlerine yeni kurallar da getirildi. Buna göre gar, istasyon ve trenlerde yolcularla çalışanlara maske zorunlu olacak. Tren içinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Yolculara yiyecek ve içecek ikram edilmeyecek, her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak. Hastalık belirtisi gösteren yolcular da kesinlikle trene alınmayacak.