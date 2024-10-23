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2 ay boyunca ormanı talan edip ağaçları satmışlar! Savcılık harekete geçti

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#Orman#Ağaç#Tomruk
2 ay boyunca ormanı talan edip ağaçları satmışlar Savcılık harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 09:36

Bolu'da, kaçak yollarla kesilen yaklaşık 1000 ağacın kamyonlarla ormandan çıkarılıp satıldığı tespit edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen müfettişler tarafından idari, Cumhuriyet savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldı.

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Bolu’da geçen günlerde kaçak tomruk taşıyan bir kamyonun tespit edilmesinin ardından başlatılan inceleme kapsamında, bölgede yaklaşık 1000 ağacın kaçak kesildiği belirlendi. Kaçak olarak kesilen tomrukların onlarca kamyona yüklenip bölgeden çıkartıldığı ve satıldığı tespit edildi.

2 ay boyunca ormanı talan edip ağaçları satmışlar Savcılık harekete geçti

Olayla ilgili Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 müfettiş görevlendirildi. Müfettişler idari, Cumhuriyet savcılığı da adli soruşturma başlattı. Yaklaşık bin ağacın kesildiği iddia edilirken, 2 ay boyunca kaçak yollarla ağaçları keserek haksız kazanç elde eden şüphelilerin tespit edilmesi için de geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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#Orman#Ağaç#Tomruk

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