2 askerin şehit olduğu, 2 sivilin de öldüğü kazada, minibüs sürücüsü tutuklandı

Haberin Devamı

Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 30 Eylül'de minibüsün jandarma aracına çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü Barış Uğur'un (34), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen sürücü, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücü Barış Uğur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Uğur'un yönetimindeki 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde bulunan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarpmıştı.

Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olmuş, minibüsteki Hışır Cihan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralılardan Sezai Karabulut ise tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti.