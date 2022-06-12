2 asırlık camide tepki çeken restorasyon... 'Neydi nasıl böyle oldu'

Haberin Devamı

Datça’da Osmanlı döneminde inşa edilen, Türk sanatında, bilhassa cami mimarisinde eşine az rastlanan ve günümüzde kullanılmayan Çeşmeköy Camisi’nin restorasyonu tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün de Twitter’dan paylaştığı fotoğraflarda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline yer verdi. Gürün, “Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii’nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camisi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MUĞLA BELEDİYESİ: PROJEYE UYGUN YAPILDI

Ancak tarihi camide sıva üzerine kiremit parçaları yapıştırılıp, duvarların beyaza boyandığı ve eski halinden eser kalmadığı görüldü. Restorasyon ve Gürün’ün çalışmayla ilgili paylaşımı kısa sürede çok sayıda tepki ve eleştiri aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise restorasyonun onaylı projesine uygun olarak yapıldığı belirtilerek, “Caminin restorasyon uygulamasında mevcut sıva katmanının korunamayacak şekilde bozulmuş olması sebebi ile sıva raspası ve mevcut duvarlarda sağlamlaştırma uygulamaları yapılmıştır. Belirtmek isteriz ki Çeşmeköy Cami Restorasyonu Projesi, Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl düzenlediği özendirme yarışmasında; Milas Pınarköy Camisi ve Bozüyük Cemil Toksöz Konağı ile birlikte ‘2015 Yılı Proje Dalında Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür” denildi.

Haberin Devamı

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI: MUĞLA MEKSİKA MİMARİSİNE KAVUŞMUŞ

* Sayın Başkan, öncesi sanki daha mı iyiymiş? (İskender Eser)

* Sanki mi? (kocakafa)

* Bir mirası özünden koparıp nasıl ucubeye dönüştürdüğünüzü mü sergiliyorsunuz? ( Selâhattin Aydın)

* Muğla, Meksika mimarisine kavuşmuş :) Ellerinize sağlık. (Özlem Akarsu Çelik)

* Sayın başkan. Dalga mı geçiyorsunuz? (Murat Kutluk)

* Bu bir parodi hesap mı? (levonthersarpisyan)

* Buna restorasyon mu diyorsunuz? Hiç ellemeseydiniz daha iyiymiş. (Selin Nakıpoğlu)

‘VENEDİK TÜZÜĞÜNE AYKIRI’ İDDİASI

Çeşmeköy Camisi’ndeki restorasyonun Türkiye’nin de imzacısı olduğu, tarihî yapıların korunması ve restorasyonu hakkında uluslararası bir çerçeve belirleyen ve Mayıs 1964’te kabul edilen Uluslararası Restorasyon ve Koruma Teknikleri Bildirgesi Venedik Tüzüğü’nün 6’ncı ve 9’uncu maddelerine de aykırı olduğu ileri sürüldü.