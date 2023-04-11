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2 araca çarpıp kendini cipine kilitledi

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#Bolu#Kaza#Bolu Haberleri
2 araca çarpıp kendini cipine kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 12:04

Bolu'da alkollü olduğu düşünülen Y.P. (24) isimli kadın, 2 araca çarpıktan sonra kendini cipine kilitledi. Ekiplerin ikna ettiği Y.P., dışarı çıkıp taşkınlık yapınca gözaltına alındı.

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Aktaş Mahallesi İlknur Sokak’ta bugün saat 09.30 sıralarında alkollü olduğu tahmin edilen Y.P., kullandığı 06 AF 7854 plakalı cipiyle park halindeki 14 AAP 111 plakalı cipe çarptı. İlerlemeye devam eden Y.P., bu kez yine park halindeki 14 AS 593 plakalı kamyonete çarparak durdu.

2 araca çarpıp kendini cipine kilitledi

Y.P. kaza sonrası kendini araç içerisine kilitledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Y.P.’yi dışarı çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Uzun süre ekiplere direnen Y.P., bir anda araç içerisinden çıkarak çekim yapan basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

2 araca çarpıp kendini cipine kilitledi

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Çevredekilere de hakaret eden Y.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü ve alkol muayenesi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.

2 araca çarpıp kendini cipine kilitledi

Y.P.'nin hem kendi aracında hem de çarptığı araçlarda hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 araca çarpıp kendini cipine kilitledi

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#Bolu#Kaza#Bolu Haberleri

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