2 araç ile polis memuruna çarparak köprüden düşen TIR, 3 aracın da üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:
Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir istikametine giden Şah İsmail Topçuoğlu'nun kullandığı TIR, aynı yönde seyir halindeki Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. TIR daha sonra bariyerlere, Ahmet Taş (54) yönetimindeki plakalı otomobile ve Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar Köprüsü'nden uçtu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.