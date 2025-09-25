2 araç ile polis memuruna çarparak köprüden düşen TIR, 3 aracın da üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

×
Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 araç ile polis memuruna çarptıktan sonra köprüden uçan TIR, park halindeki 3 aracın da üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisada TIR köprüden uçtu: 1 can kaybı, 2 yaralı
Manisada TIR köprüden uçtu: 1 can kaybı, 2 yaralı
Manisada TIR köprüden uçtu: 1 can kaybı, 2 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir istikametine giden Şah İsmail Topçuoğlu'nun kullandığı TIR, aynı yönde seyir halindeki Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. TIR daha sonra bariyerlere, Ahmet Taş (54) yönetimindeki plakalı otomobile ve Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar Köprüsü'nden uçtu.

TIR, park halindeki 2 özel halk otobüsü ile taksinin üzerine düştü. Kazada Muhammed Nedir hayatını kaybetti, polis memuru Osman Yanar ve TIR şoförü Şah İsmail Topçuoğlu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Yanar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

