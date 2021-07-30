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Gündem
Gülseli KENARLI - Serdar ALTINTEPE / DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2 apartman boşaltıldı

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2 apartman boşaltıldı

İSTANBUL Sultangazi’deki Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Yüksel ve İncel apartmanlarından, önceki gün akşam saatlerinde bitişikteki temel kazısı nedeniyle sesler gelmeye başladı.

Sesler ve oluşan çatlaklar nedeniyle evlerini boşaltan apartman sakinleri, belediye ekipleri tarafından otele yerleştirildi. İki apartmanın etrafına emniyet şeridi çekildi. Apartman sahipleri dün sabah saatlerinden itibaren evlerinin önüne gelerek bekleyişe geçti.

KAZI ALANI DOLDURULDU

Bu sırada ev sahipleriyle zabıta ekiplerinin çökme tehlikesi bulunan iki binaya çok yakın bir noktada durdukları görüldü, bazı kişiler de emniyet şeridi çekilen alanda bekledi. İncelemelerde, tahliye edilen 5 katlı apartmanın altının yandaki kazı nedeniyle boşaldığı tespit edildi. Kazı alanı toprakla dolduruldu.

 

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