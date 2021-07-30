2 apartman boşaltıldı

Sesler ve oluşan çatlaklar nedeniyle evlerini boşaltan apartman sakinleri, belediye ekipleri tarafından otele yerleştirildi. İki apartmanın etrafına emniyet şeridi çekildi. Apartman sahipleri dün sabah saatlerinden itibaren evlerinin önüne gelerek bekleyişe geçti.

KAZI ALANI DOLDURULDU

Bu sırada ev sahipleriyle zabıta ekiplerinin çökme tehlikesi bulunan iki binaya çok yakın bir noktada durdukları görüldü, bazı kişiler de emniyet şeridi çekilen alanda bekledi. İncelemelerde, tahliye edilen 5 katlı apartmanın altının yandaki kazı nedeniyle boşaldığı tespit edildi. Kazı alanı toprakla dolduruldu.

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