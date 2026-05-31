2 adres 2 CHP! Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de, Özel güvenpark’ta

Haberin Devamı

KEMAL KILIÇDAROĞLU: HESAP SORACAĞIM HESAP

KEMAL Kılıçdaroğlu, mutlak bultan kararından sonra ilk kez dün CHP Genel Merkezi’ne geldi. “Halkla Bayramlaşma” programında kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Biz CHP’liyiz. Bizim kitabımızda intikam yoktur, iftira yoktur, kin yoktur. Bizim hesaplaşmamız kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.

PAVYON MASALARINA MEZE ETMEYE ÇALIŞTILAR

O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bir partinin yönetimi ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa o partinin Türkiye’de demokrasi iddiası da etkisiz hale gelir. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü. Ata’mızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Benim ne yapacağım bellidir, hesap soracağım, hesap. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz. Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır.

Haberin Devamı

FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM

Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim; kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim. FETÖ terör örgütüyle ve hiçbir terör örgütüyle, hiçbir yurtdışı bağlantıyla en ufak bağlantısı olmamış, alnı ak başı dik bir adam duruyor karşınızda. Ben 78 yaşındayım, koca bir ömür. Bir derdi olan, millet yürüyüşünü sizlerle yapan biri olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş benim yürüyüşüm değil; bu yürüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bugün FETÖ artıklarıyla içli dışlı olup bizlere hain damgası vurmaya çalışmaları nafiledir. Şimdi müsaade edin bu yaşlı adam, sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu aziz millete, bu cefakâr örgüte bir özür borcum var. Başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan gizlice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.

Haberin Devamı

ÖNCE CHP SONRA TÜRKİYE ARINACAK

Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan ayırarak bu partiye verdiğimiz emekleri haram sofralarına meze yapanların o hortumlarını zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. CHP’nin onurlu delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal’in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına alanların maskesini zamanında indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. O rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarih önünde hak deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı, sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. İki yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? ‘Baba ocağı’ dediler değil mi? Uşak’ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu? Önce CHP, sonra Türkiye arınacak. Biz sadece geçmişi temizlemeyeceğiz, geleceği de inşa edeceğiz. Bu ülkenin tüm namuslu evlatlarını bir araya getireceğiz. Korkmayın masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşanlara da göz yummayacağız.” ANKARA





MAKAM ODASINDAN FOTOĞRAFLI MESAJ

Haberin Devamı

Genel Merkez’e gelişinde partililer tarafından karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, parti otoparkından giriş yapmasının ardından 12’nci kattaki makam odasına geçti. Halka seslenmeden önce yakın ekibiyle bir toplantı yaptı. Görevi devralan Kılıçdaroğlu, paylaştığı makam fotoğrafıyla da mesaj verdi.

KURBANLIKLARI BAĞIŞLADI

CHP Genel Merkezi’ne Kırıkkale’den getirilen iki kurbanlık da dikkat çekti. CHP yetkilileri, Kılıçdaroğlu’nun kurbanlıkları bağışladığını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL: DERHAL KURULTAY YAPILSIN

Güvenpark’taki program öncesinde CHP il başkanlığı binasına Özgür Özel’in posteri asıldı. Güvenpark’ın yanında mitinge dönüşen programa Halkın Kurtuluşu Partisi, Sol Parti, Yeşil Sol Parti başta olmak üzere sol fraksiyondan farklı partilerin de katılımı oldu. Alanda yer yer DEM Parti flamaları taşıyan katılımcılar da dikkat çekti. Bir ara elektriklerin de kesildiği alanda Özgür Özel, şu mesajları verdi: “Bu partiye her kötülük yapıldı ama hiç kimsenin gücü CHP’ye yetmedi. Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele CHP’nin iç meselesi olsa. Meseleyi doğru görelim, doğru şekilde ortaya koyalım. Bu mesele Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan’la milletin meselesidir. Bir tarafta taşımayla göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var. Bir tarafta milletin ta kendisi var. O yüzden mukayese kabul etmez.

Haberin Devamı

DEMOKRATİK SİSTEM SALDIRI ALTINDA

Milletin iktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır. Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. İktidarı değiştirmek isteyen tüm siyasi partiler, onların seçmenleri saldırı altındadır. Bizim sesimizi asla kesemeyecekler. Türkiye’de müesses nizam kendi siyaset kurgusunu bozmak istemiyor. O yüzden değişmeyen aktörleri, siyasetçileri millete dayatıyorlar. Kimse bu milleti de bu devleti de küçük görmesin. Bu milleti emir eri sanmasın. Bu millet Türkiye’nin kurucu partisine sahip çıktı, bundan sonra da çıkacaktır.

Haberin Devamı

ÖNSEÇİM YAPILSIN YÜZDE 85 ALIRIM

Türkiye’nin demokrasisinin teminatı bu partidir, derhal kurultayını istiyor. Ben her delegeyle yarışa varım. Ancak kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan 15 gün önce CHP örgütlerine sandık koyalım, 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP’li karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Gerçek bir enerji için, bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için önseçim istiyorum. Eğer bu önseçimde yüzde 85’in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım. Mansur (Yavaş) Başkan bizimle birlikte sadece doğru yerde durmuyor, tarihin doğru yerinde, bizimle birlikte demokrasi tarihimizi yazıyor. Bundan önce Mansur Başkan’la ilgili zaman zaman sosyal medyada gerçek olmayan abartmalar yapılıyor. Buradan açıkça ilan ediyorum. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız. Bize bina değil, yürek lazım.

ARTIK SAFLAR NETLEŞMEKTE

Genel Merkez’den Meclis’e doğru yaptığımız yürüyüşle, köhneleşmiş bir anlayışı geride bıraktık. O yürüyüşle AK Parti’nin kara düzenini geride bıraktık. Artık saflar netleşmektedir. Otokratlar bir tarafta, demokratlar bir taraftadır. Vakit birleşe birleşe kazanma, vakit Türkiye’yi iktidara taşıma vaktidir. Bu cendereden bu partiyi çıkarmak için hukuki mücadele, siyasi mücadele ve canımızı, bedenimizi ortaya koyarak fiziki mücadeleye var mısınız? Ya biz duracağız, teslim olacağız, onlar kazanacak, Türkiye kaybedecek. Ya da hep birlikte korkmadan biz kazanacağız.”

KILIÇDAROĞLU’NA ’FETÖ’ CEVABI

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ artıklarını fark edemediğim, için özür dilerim” sözlerine ise şöyle yanıt verdi. “Kemal Bey bu sözleri hazır bir metinden kullanıyor. Bunlar TGRT’nin geçmişte Kemal Bey’e attığı iftiralardı. Şimdi metin değişmemiş ama Kemal Bey dönüp TGRT’nin, A Haber’in iftiralarını kendisi sahipleniyor.” ◊ ANKARA

Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu’nun kalabalığına dair Haberi görüntüle

ANITKABİR’E YÜRÜYÜŞ

Özgür Özel, konuşmasının ardından katılımcıları birlikte Anıtkabir’e yürümeye davet etti. Alandakilerin dağılmamasını isteyen Özel, “Beni seven, partisini seven, ülkesini seven arkamdan gelsin” diyerek yürüyüşe geçti.