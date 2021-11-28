2. Abdülhamid döneminden kalma İsviçre saatine restorasyon

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kasapoğlu: Amerikada rap dinlerdim ama o zaman gençtimBakan Kasapoğlu: Amerika'da rap dinlerdim ama o zaman gençtim#Gençlik Ve Spor Bakanı
Kaderi bugün belli oluyor İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...Kaderi bugün belli oluyor! İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...#Beşiktaş
Bilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: OmicronBilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: Omicron#Omicron
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratıGazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı#Ali Erbaş
Yeni komşu, yeni İdlibYeni komşu, yeni İdlib#İdlib
Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus ÇiçekleriBir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hoca'nın Lotus Çiçekleri#Hatice Altunkaya
‘Ben bir oyun çocuğuyum’‘Ben bir oyun çocuğuyum!’#Cem Davran
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
HABERLERGündem Haberleri

2. Abdülhamid döneminden kalma İsviçre saatine restorasyon

#Çankırı Saat Kulesi#Restorasyon#2. Abdülhamid
2. Abdülhamid döneminden kalma İsviçre saatine restorasyon

Çankırı’da 2. Abdülhamid döneminde saati İsviçre’den getirilerek inşa edilen ve uzun zamandır atıl durumda olan tarihi saat kulesi restore edildi.

Haberin Devamı

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde saati İsviçre'de yapılan Çankırı Saat Kulesi, bir süre önce restorasyona alındı. Uzun zamandır atıl vaziyette bulunan saat kulesi, Çankırı Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanması ile yeniden zamanı göstermeye başladı. Kare planlı ve dikdörtgen gövdeli, kule platform üzerine oturtulan, üst kısmında balkon yer alan ve 15 metre yüksekliğe sahip saat kulesi, kentin her noktasından görülebilebiliyor. Vatandaşlar, saat kulesinin kente yeniden kazandırılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

‘ÇOK MUTLU ETTİ’

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon öğrencisi olan Enes Altuntaş, “Çankırı'nın çeşitli yerlerinde tarihi fotoğraflar çekiyorum. Çankırı'nın tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Saat kulesinin eski halinin görüntülerini çektim ama içime sinmediği için kullanamadım. Şu anki halini görünce hoşuma gidiyor. Çok özel ve tarihi bir dokusu olan saat kulesinin yeni halini görmek bizi çok mutlu etti” dedi. m İHA

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çankırı Saat Kulesi#Restorasyon#2. Abdülhamid

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising