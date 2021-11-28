2. Abdülhamid döneminden kalma İsviçre saatine restorasyon

Haberin Devamı

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde saati İsviçre'de yapılan Çankırı Saat Kulesi, bir süre önce restorasyona alındı. Uzun zamandır atıl vaziyette bulunan saat kulesi, Çankırı Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanması ile yeniden zamanı göstermeye başladı. Kare planlı ve dikdörtgen gövdeli, kule platform üzerine oturtulan, üst kısmında balkon yer alan ve 15 metre yüksekliğe sahip saat kulesi, kentin her noktasından görülebilebiliyor. Vatandaşlar, saat kulesinin kente yeniden kazandırılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

‘ÇOK MUTLU ETTİ’

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon öğrencisi olan Enes Altuntaş, “Çankırı'nın çeşitli yerlerinde tarihi fotoğraflar çekiyorum. Çankırı'nın tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Saat kulesinin eski halinin görüntülerini çektim ama içime sinmediği için kullanamadım. Şu anki halini görünce hoşuma gidiyor. Çok özel ve tarihi bir dokusu olan saat kulesinin yeni halini görmek bizi çok mutlu etti” dedi. m İHA