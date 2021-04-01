2.8 milyon doz BioNTech aşısı depolarda

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son sevkiyatlarla toplam 2.8 milyon doza ulaşan BionTech aşılarının, özel koşullara uygun şekilde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildiği ve analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

Aşının bu ay 4.5 milyon doza ulaşacağı ve 30 milyon doz için firmayla opsiyonlu anlaşma sağlandığı hatırlatıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan kare kodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak.” Açıklamada Türkiye'nin aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında, dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer aldığı vurgulandı.

PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’ndan Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu da aşıların tedarikinden sonra güvenliğini sağlamak, soğuk zincirini kaliteli şekilde yönetmek, kontrol altında tutmanın önemine işaret ederek nasıl korunduklarını anlattı. Yamanoğlu, COVID-19’da kullanılan mRNA aşılarının soğuk zincirinin karmaşık olmasına rağmen, Türkiye’nin tecrübeli çalışanları ve altyapısı sayesinde bu sürecin de yine daha önceki kuru buz metoduyla uygulanacağını belirtti. Depolarda aşıların eksi 60 ila eksi 80 derece arasında saklanabildiğini, illere kuru buzla özel kolilerde, kayıt cihazlarıyla sevkiyatların yapıldığını anlatan Yamanoğlu, bunları kolilerde 15 güne kadar saklamanın mümkün olduğunu kaydetti.

Yamanoğlu, aşının hazırlık aşamasının da bilinen, rutin aşı hazırlık aşamalarından biraz farklı olduğuna değinerek şunları kaydetti:

“Flakonlarımız çok dozlu olacak ve hazırlık aşamasında da yine tecrübeli personelle bu işin yürütülmesi gerekiyor. Bu amaçla son bir ay içerisinde iki kez canlı olarak kullanıcılara eğitimler verildi. Gerekli talimatlar, eğitim notları, video çekimleri de tamamlandı. Bunları da en kısa sürede kullanıcılara ulaştıracağız ve herhangi bir sorun yaşamadan başarılı bir şekilde mRNA aşısını da uygulamaya sokacağımızı tahmin ediyoruz.”

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