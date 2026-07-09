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2.63 promil alkollü sürücü genç kızı öldürdü: "Kaçmadım, alkollü değildim" savunması

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#Ümmü Elsun#Yaya Geçidi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 10:09

Adana'da yaya geçidinde 23 yaşındaki Ümmü Elsun'a minibüsle çarparak ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan sürücü tutuklandı. Yapılan kontrolde 2.63 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün, emniyetteki ifadesinin aksine sağlık kontrolüne götürülürken alkollü olmadığını ve kaçmadığını iddia etmesi dikkat çekti.

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Kaza, 7 Temmuz’da saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Leventerler’in kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan 01 M 0568 plakalı dolmuş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun’a çarptı.

2.63 promil alkollü sürücü genç kızı öldürdü: Kaçmadım, alkollü değildim savunması

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Savrulan Elsun, asfalt zemine düşerek yaralanırken, şoför Leventerler durmadan yoluna devam etti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk müdahalesinin ardından Ümmü Elsun ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elsun, kurtarılamadı.

2.63 promil alkollü sürücü genç kızı öldürdü: Kaçmadım, alkollü değildim savunması

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SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan Mehmet Leventerler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı. İncelemede; Leventerler’in, kaza sırasında 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen Mehmet Leventerler, ifadesinde, "Araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp, çarptım. Korktuğum için kaçtım" dedi.

2.63 promil alkollü sürücü genç kızı öldürdü: Kaçmadım, alkollü değildim savunması

EHLİYETİNE DE EL KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp birimine götürülen Leventerler, gazetecilere, "Alkollü değildim. Çarptıktan sonra durdum, kaçmadım" dedi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Leventerler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Leventerler’e, 'Alkollü araç kullanma' ve 'Olay yerini terk etme' suçlarından 100 bin lira para cezası kesildi.

2.63 promil alkollü sürücü genç kızı öldürdü: Kaçmadım, alkollü değildim savunması

 

 

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