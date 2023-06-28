2.6 milyon Müslüman hacı oluyor

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Pazartesi günü Arafat’a kafileler halinde hareket eden hacı adayları, geceyi klimalı çadırlarda geçirdi, Kurban Bayramı’nın arifesini Arafat Dağı’nda Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek idrak etti.

Hacı adayları, ibadetin rüknü olan ziyaret tavafı ve haccın sa’yini yapmalarının ardından hac farizasını tamamlamış olacak. Bu yıl yaklaşık 2.6 milyon Müslüman hacı olacak.

Öte yandan Suudi Arabistan, kavurucu sıcakların etkisi altında. Pazartesi günü sıcaklıklar 46 dereceye yükseldi. Hacı adayları şemsiyelerle korunurken, sıcak çarpması, susuzluk ve bitkinlik vakalarını tedavi için 32 binden fazla sağlık çalışanı ve binlerce ambulans hazır bir şekilde bekliyor.