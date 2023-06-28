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2.6 milyon Müslüman hacı oluyor

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#Hac#Müslüman#Suudi Arabistan
2.6 milyon Müslüman hacı oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan hacı adayları Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi ile Müslümanlara son kez hitap ettiği Arafat’a dün ulaştı.

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Pazartesi günü Arafat’a kafileler halinde hareket eden hacı adayları, geceyi klimalı çadırlarda geçirdi, Kurban Bayramı’nın arifesini Arafat Dağı’nda Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek idrak etti.

2.6 milyon Müslüman hacı oluyor

Hacı adayları, ibadetin rüknü olan ziyaret tavafı ve haccın sa’yini yapmalarının ardından hac farizasını tamamlamış olacak. Bu yıl yaklaşık 2.6 milyon Müslüman hacı olacak.

2.6 milyon Müslüman hacı oluyor

Öte yandan Suudi Arabistan, kavurucu sıcakların etkisi altında. Pazartesi günü sıcaklıklar 46 dereceye yükseldi. Hacı adayları şemsiyelerle korunurken, sıcak çarpması, susuzluk ve bitkinlik vakalarını tedavi için 32 binden fazla sağlık çalışanı ve binlerce ambulans hazır bir şekilde bekliyor.

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#Hac#Müslüman#Suudi Arabistan

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