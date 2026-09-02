×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2.5 yaşındaki kayıp çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kayıp Çocuk#Denizli#Acıpayam
2.5 yaşındaki kayıp çocuk sulama havuzunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 09:43

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün evinin önünde kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatılmıştı. Bölgedeki bir sulama havuzunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün akşamüstü saatlerinde Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. ve N.Y. çifti, 2,5 yaşındaki kızları Z.F.Y.'nin evlerinin önünden kaybolduğunu fark etti. Ardından durumu ekiplere bildirdi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin aramaları sırasında sulama havuzunun yakınında Z.F.Y.'nin kıyafetlerin görülmesi üzerine ekipler tarafından havuzda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Z.F.Y.'nin havuzun dibindeki cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınSilivri açıklarında 2 gemi çarpıştı DGM: Geminin battığı değerlendiriliyor, kayıp 10 denizciye ulaşılamadıSilivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! DGM: Geminin battığı değerlendiriliyor, kayıp 10 denizciye ulaşılamadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayıp Çocuk#Denizli#Acıpayam

BAKMADAN GEÇME!