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2,5 yaşındaki Kadir'in ölümünde babanın ifadesi ortaya çıktı

#ANKARA#Polis#Sağlık
2,5 yaşındaki Kadirin ölümünde babanın ifadesi ortaya çıktı

ANKARA'da, oğlu Kadir G.'yi (2,5) döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Onur G. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Onur G., polise verdiği ifadede, "Çocuğumu öldürmedim, duvardan düştü" dedi.

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Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıkan ve eşinden 6 ay önce boşanan Onur G., iddiaya göre, tutukluyken dünyaya gelen oğlu Kadir'i dövdü. Onur G., sabah olduğunda Kadir'i fenalaştığı ve balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü. Onur G.'nin hastanede bırakıp ayrıldığı Kadir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun ölümünün şüpheli bulunmasıyla polis, Onur G.'yi gözaltına aldı. Mahalleli ise Onur G.'ye, polis tarafından evden çıkarılırken linç girişiminde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur G., polise verdiği ifadede, "Ben çocuğumu öldürmedim. Evin balkon gibi olan bölümündeki duvardan düştü. Fenalaşınca da hastaneye götürüp, bıraktım sonra da eve döndüm" dedi.

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#ANKARA#Polis#Sağlık

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