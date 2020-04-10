2.5 saatte 3 benzinciyi soydu

İstanbul Güngören’de pazar günü 06.00 sıralarında eli silahlı bir kişinin, akaryakıt istasyonuna girerek kasiyere ateş açtığı ihbarı üzerine polis olay yerine geldi. Polis geldiğinde eli silahlı saldırgan kaçmıştı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini alırken, saat 07.30 sıralarında Silivri’de yine bir akaryakıt istasyonundan gasp ihbarı geldi. Akaryakıt istasyonuna giren gaspçının silah tehdidiyle 600 TL alarak kaçtığı bilgisi geçiliyordu. Polis bu olayla ilgili de bilgi ve görüntü toplamaya başlarken, bu kez saat 08.30 sıralarında Küçükçekmece’de bir markette gasp olayı yaşandığı ihbarı yapıldı. Buraya da gidilerek kamera görüntüleri toplandı ve çalışanların bilgisine başvuruldu.



13 SUÇTAN KAYDI VAR



Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemenin ardından gasp olaylarını Tolunay D.’nin (25) gerçekleştirdiğini söyledi. Ekipler, Tolunay D.’nin Küçükçekmece’deki adresini bastı ve gözaltına aldı. 13 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Tolunay D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.