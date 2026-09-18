2.5 milyon liralık ‘virüs’ davası

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İddiaya göre, F.F. adlı kadına boşanma kararının kesinleşmesinden 4 ay sonra rutin sağlık kontrolleri sırasında rahim ağzı kanserine yol açma riski en yüksek olan HPV-18 virüsü teşhisi konuldu. Acil ameliyata alınan F.F.’nin rahim ağzındaki lezyonlar temizlendi. Tek eşli bir yaşam sürdüğünü ileri süren F.F., bu virüsü eski eşi B.A.’nın bulaştırdığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

‘ALDATTI’ İDDİASI

F.F. isimli kadın bu defa kendisini manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle eski eşi B.A.’ya 2 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. F.F.’nın avukatı tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, özetle şu ifadelere yer verildi:

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“Otel kayıtlarında B.A. adlı erkeğin evlilik birliği devam ederken çok sayıda farklı kadınla otellerde konakladığı ve eşine karşı sadakat yükümlülüğünü defalarca ihlal ettiği kesin olarak ispatlanmıştır. B.A., müvekkili aldatmıştır. Riskli yaşam tarzıyla virüsü kaparak kusurlu hareket etmiş, virüsü müvekkile bulaştırarak onun cerrahi operasyon geçirmesine ve kanser riskiyle baş başa kalmasına neden olmuştur. B.A.’nın 2 milyon 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.”

Davaya cevap veren B.A. adlı erkek ise eski eşiyle 2 yıldır ayrı olduklarını ve cinsel olarak bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını iddia ederek davanın reddini istedi. B.A. dilekçesinde “Yapılan tetkiklerde müvekkilde herhangi bir HPV-18 virüsüne rastlanmamıştır” denildi.