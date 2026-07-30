2,5 milyon liralık dolandırıcılıkta 2 tutuklama

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunan R.S., tanımadığı kişiler tarafından arandığını, arayan kişinin telefonda kendisini 'başkomiser' olarak tanıttığını, kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek baskı altındaki yönlendirmelerle yaklaşık değeri 2 milyon 500 bin TL olan döviz ve ziynet eşyasını elden verdiğini belirterek, şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi Antalya'da, 1 şüpheliyi ise il dışında yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 45 bin 100 TL ile 3 adet cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.