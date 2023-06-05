2.5 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjilerini ürettiler

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Yenilenebilir ve çevreyle dost enerji sektörünün önde gelen fuarları arasında gösterilen Temiz Enerji Fuarı, ilk kez İzmir’de gerçekleştirildi. İzmir ve çevresindeki otomobil tutkunlarına hizmet veren Vosmer Otomotiv, fuar kapsamında ilk kez tanıtımını yaptığı GES (güneş enerji santrali) projesiyle dikkat çekti. Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, “Vosmer Otomotiv olarak sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, doğa dostu-temiz enerjinin dünyamızın geleceği için öneminin farkındayız. Bu anlamda elektrik tüketimimizi yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sisteminden karşılamak amacıyla öz kaynağımızdan 2.5 milyon dolarlık yatırımla Vosmer GES projemizi hayata geçiriyoruz. 25 bin 156 metrekarelik proje alanına kurulumunu tamamladığımız yıllık 3.800.000 kWh enerji üretebilen 4 bin 290 panelli Güneş Enerjisi Sistemi’mizle, tüm lokasyonlarımızın enerji tüketiminin yüzde 160’ını yenilenebilir enerji kaynağından karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona

Vosmer Otomotiv CFO’su Can Şenyılmaz ise “Projeyi tamamen öz kaynaklarımızla tamamladık. Bunun ötesinde; İzmirli bir marka olarak çevreye, doğaya ve geleceğimize yatırım yapmak gurur verici” diye konuştu.

4 BİN 290 PANEL

Şirketin verdiği bilgiye göre GES projesiyle Vosmer Otomotiv, aynı zamanda VW AG ile paralel olarak yürütülen ‘Sürdürülebilir Pilot Bayii’ faaliyetlerine de önemli katkı sağlayacak. GES projesi kapsamında 25 bin 156 metrekarelik alana, 4 bin 290 adet solar panel kurulumu gerçekleştirildi. Yaklaşık 2.5 milyon dolarlık bir yatırımla bu ay faaliyete geçecek olan projeyle Vosmer Otomotiv’in yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 160’ı karşılanacak.