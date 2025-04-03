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Sağlık Bakanlığı, otizm riski bulunan olguları erken dönemde tespit etmek ve hastalara erken tanı, tedavi, rehabilitasyon hizmeti sunmak amacıyla Aile Sağlığı Merkezleri’nde 18-36 ay arasındaki tüm çocuklara yönelik tarama programı yürütüyor. 2018 yılında pilot illerde başlatılan ve ardından ülke geneline yayılan program kapsamında bugüne kadar 2.5 milyon çocuğa otizm taraması yapıldı. Taramanın ardından 60 binden fazla çocuk ileri inceleme için çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanlarına yönlendirildi ve bunların yaklaşık 4 binine otizm spektrum bozukluğu, 8 binden fazlasına da diğer gelişimsel bozukluklar tanısı konuldu.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Uzman Doktor Murat Gülşen, “Otizm spektrum bozukluğu; erken çocukluk çağında başlayan, gelişimin diğer çocuklardan daha farklı olduğu, dış dünyaya ilginin daha zayıf olduğu, dil gelişiminin diğer çocuklar gibi olmadığı ve bazı tekrarcı hareketlerin, davranışların olduğu durumları içeren bir bozukluk. Bu nörogelişimsel bozukluk da yaklaşık olarak yurtdışındaki verilere göre her 36 çocuktan birinde görülebiliyor” dedi.

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5 SORUYLA DEĞERLENDİRİYORLAR

Uzman Doktor Gülşen, “Aile hekimlerimiz bu çocukları otizm risk faktörleri açısından 5 soruyla değerlendiriyor. Risk saptadıkları çocukları da yine il sağlık müdürlükleri koordinasyonuyla çocuk psikiyatri uzmanlarına yönlendiriyorlar. Bu program kapsamında şu anda yaklaşık 2.5 milyon çocuk değerlendirilmiş durumda. Program ülke genelinde bu şekilde devam ediyor ve daha da arttırılmasını, herkese ulaşmasını hedefliyoruz. Bunun dışında; tanı, tedavi, müdahale merkezlerimiz faaliyete başladı. Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri’miz (ÇÖZGEM) de yine otizm başta olmak üzere; özel gereksinimi olan çocuklara ve ailelerine erken müdahale, izlem, yetişkinliğe geçiş süreçlerinde daha nitelikli eğitimler veriliyor ve bu merkezler tüm ilgili disiplinlere erişimi bir arada sunabilen merkezler. Bu merkezlerde iş uğraşı terapistleri yani ergoterapistler, çocuk gelişimcileri, sosyal çalışma uzmanları, çocuk psikiyatristleri, dil konuşma terapistleri dahil olmak üzere multidispliner bir ekip hizmet veriyor. Şu an için 10 ilde faaliyet gösteren ÇÖZGEM’lerin yaygınlaştırılması için de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.