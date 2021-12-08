2.5 aylık evli kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam darp etti, bıçakla tehdit etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
G.Sarayda merakla beklenen karar Fatih Terim...G.Saray'da merakla beklenen karar! Fatih Terim...#Galatasaray
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Altın için şok tahmin Yatırımcılar dikkatAltın için şok tahmin! Yatırımcılar dikkat#Altın
Beklenen haber sonunda geldi, onay verildi İşte dünyanın yeni umut ışığı... Beklenen haber sonunda geldi, onay verildi! İşte dünyanın yeni umut ışığı...#Omicron
CHPye burs eleştirisi: Gençlerimiz için her şey feda olsunCHP'ye burs eleştirisi: Gençlerimiz için her şey feda olsun#Gençlik Ve Spor Bakanı
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Kripto paraların kaderi yazılıyor... ABDde büyük toplantıKripto paraların kaderi yazılıyor... ABD'de büyük toplantı!#Kripto Para
15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı TCMB ve Katardan ortak açıklama15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar'dan ortak açıklama#Merkez Bankası
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Çin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: KarışıkÇin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: Karışık#Tesla
Kendi programında gözyaşlarıyla açıkladı: Beş aylık oğlumu kaybettimKendi programında gözyaşlarıyla açıkladı: Beş aylık oğlumu kaybettim! #Nick Cannon
47. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ihtişamlı gece47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

2.5 aylık evli kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam darp etti, bıçakla tehdit etti

#Adana#Yüreğir#Kadına Şiddet

Adana’da 2.5 ay önce evlenen Suzan K. (28), sürekli şiddet gördüğü kocasının kendisini darp edip bıçakla tehdit ettiğini, otomobili TIR'ın üzerine sürüp direksiyonu son anda çevirdiğini, üzerinde bıçak gezdirdiğini öne sürdü. Eşini 'kendine getirmek' için darp ettiğini ileri süren koca, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz pazar günü merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi, Karataş yolunda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Gurbet G. polisi arayarak, ‘kız kardeşi Suzan K.’nin kocası tarafından zorla evde tutulduğu’ ihbarında bulundu. Şikayet üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri eve gitti.

2.5 aylık evli kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam darp etti, bıçakla tehdit etti

Suzan K., 2,5 aylık kocası Serhat K.’nin kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Polis, mağdur kadını koca şiddetinden kurtarırken Serhat K.’yi (31) de gözaltına aldı. Evlendiği günden beri kocası tarafından baskı gördüğünü, evliliklerinin sorgulandığını, hakarete maruz kaldıktan sonra darp edilerek tehdit edildiğini söyleyen mağdur kadın, başından geçenleri polise tek tek anlattı.

“TIR'IN ÜZERİNE SÜRDÜ, DİREKSİYONU SON ANDA ÇEVİRDİM”

Haberin Devamı

Geçen kasım ayının 12’sinde eşi tarafından darp edildiği için rapor aldığını ancak bir daha yapmayacağına dair söz verdiği için kocasını affettiğini söyleyen Suzan K., “Şikayet etmekten vazgeçtim. 4 Aralık akşamı ablamın evine gittim. Serhat aradı ve ‘Ablanlara gidersen bir daha bu eve giremezsin. Sonuçlarına katlanırsın’ dedi. Sonra ‘Oraya geliyorum, hepinizi rezil edeceğim’ dedi. Eşim daha sonra eve gelerek beni aldı ve arabayla gezdirmeye başladı. Bir süre sonra bana ‘İkimiz bu arabanın içinde öleceğiz’ diyerek beni darp etti. Eline bıçak alarak bana vurmaya çalıştı. Sonra arabayı hızlı sürmeye başladı ve 'Öleceğiz’ diyerek önümüze çıkan TIR'ın üstüne sürdü. Ben de direksiyonu elimde tutarak TIR'ın üstüne gitmesini engelledim. Sonra küfrederek hakaret etmeye başladı. Defalarca yüzüme tükürerek yüzüme vurdu. Sonra sakinleşti ve biz eve geldik” dedi.

2.5 aylık evli kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam darp etti, bıçakla tehdit etti

Eve geldiklerinde kocası tarafından darp edilmeye devam edildiğini ileri süren genç kadın şunları anlattı:
“Yine tehdit ve hakaretlerde bulundu ve telefonumu elimden aldı. Ben yatak odasına geçtim ve benim yanıma geldi, beni orada hırpaladı sonra yanımdan ayrıldı. Bir gün sonra Serhat uyandı ve 'Neden yanımda uyumadın' diyerek beni tekrardan darp etmeye başladı. Küfrederek yüzüme tokat attıktan sonra kafama yumruk, vücuduma da tekme attı. Daha sonra da üzerimde bulunan elbiselerimi yırttı. Beni zorla salona götürdü. Sonra eline 3 bıçak aldı, ikisini bana birisini kendisine aldı. Elindeki bıçağı vücudumda gezdirdi. Korkuyorum diyerek kendisine yalvardım. Sonra beni yatak odasına götürdü ve dövmeye başladı. Kendisine ben gitmek istiyorum dedim ve bana ‘Senin bu evden ancak ölümün çıkar’ dedi.”

“EŞİME KENDİSİNE GELMESİ İÇİN VURDUM”

Haberin Devamı

Kendisine ulaşamayan ablasının polisi araması sonucu kurtulduğunu anlatan mağdur kadın Suzan K., darp raporu aldıktan sonra kocasından davacı ve şikayetçi oldu. Suzan K., kadın sığınma evine yerleştirildi.

Gözaltına alınan Serhat K., suçlamaların hiçbirini kabul etmeyerek, “Çocuk sahibi olmak istediğimi eşime söyledim. Bana ‘Para kazanmaya başlarsan’ diyerek şart koştu. Bu yüzden aramızda itiş-kakış yaşandı. Kendisine gelmesi için eşime bir iki kez vurmak zorunda kaldım. Sonra eşim yatmak üzere yatak odasına gitti, ben de yanına gelip yatmak istedim. Sonra eşim yanımdan kalkıp başka odaya gitti. Uyandığımda eşime 'Ne için sen benim yanımda yatmadın' dedim ve bundan dolayı aramızda tartışma çıktı” diyerek kendisini savundu.

Haberin Devamı

‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçundan adliyeye sevk edilen Serhat K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Yüreğir#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları