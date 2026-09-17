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2,3 milyar liralık yasa dışı bahis vurgununa jandarma darbesi: 14 şüpheli adliyede

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Yasa Dışı Bahis
2,3 milyar liralık yasa dışı bahis vurgununa jandarma darbesi: 14 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 11:58

Tekirdağ’da Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis yoluyla devasa bir para trafiği yöneten 14 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edilirken, bahis oynatılan 14 site kapatıldı.

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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgütlü suçlara yönelik soruşturmasında, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

2,3 milyar liralık yasa dışı bahis vurgununa jandarma darbesi: 14 şüpheli adliyede

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Örgüte üye olmak', Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yaptığı çalışmada 14 şüpheliye yönelik mali inceleme yapıldı.

2,3 milyar liralık yasa dışı bahis vurgununa jandarma darbesi: 14 şüpheli adliyede

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Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi. Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

2,3 milyar liralık yasa dışı bahis vurgununa jandarma darbesi: 14 şüpheli adliyede

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulurken yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 14 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Yasa Dışı Bahis

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