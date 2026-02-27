×
HABERLERGündem Haberleri

2.3 milyar kutu ilaç tüketiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Cengiz Zaim#İlaç#Tüketim
2.3 milyar kutu ilaç tüketiyoruz
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 07:00

TÜRKİYE’de 2.3 milyar kutu ilaç kullanıldığını belirten Sandoz META Bölgesi ve Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 300 milyar doların üzerinde ilacın patent süresinin biteceğini ve ilaç endüstrisinde böyle bir dönem hiçbir zaman olmadığını açıkladı.

Zaim, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de 2.3 milyar kutu ilaç kullanılıyor. Yani Türkiye’nin ilaç pazarı 10 milyar dolar civarında. OECD’deki ilaç harcamamızın yeri GSMH’de 1-1.5 arasına yerleşti. Ama bu OECD’nin altında bir rakam. İlaç özellikle yaşlanan nüfusta çok önemli. İlaç maliyetleri Amerika gibi ülkeleri bile zorluyor. Sürdürülebilir bir fiyatlandırma sistemi önemli. COVID sonrası biyobenzer ilaçların kullanımı arttı. Patenti biten ürünlerde örneğin İtalya’da biyobenzerlerin kullanım oranı yüzde 90’lara ulaştı. Tüm ilaç endüstrisi son 20 yılda biyolojik ilaçlara yöneldi. Yaklaşık 300 milyar doların üzerinde ilacın patent süresi önümüzdeki 10 yıl içinde bitiyor. İlaç endüstrisinde böyle bir dönem hiçbir zaman olmadı.

AMERİKA’YA İHRACATA HAZIRLANIYORUZ

Amerika’ya ilk defa ihracata hazırlanıyoruz. Amerika ve Avrupa tarafından uygulamaya geçirilen ruhsatlandırma süreçlerindeki sadeleşme ile biyobenzer ilaçların pazara çıkışlarının hızlanması öngörülüyor. Euro kurunun daha gerçekçi bir seviyeye gelmesi örneğin önümüzdeki yıl 70’e çıkması gibi, ülkemizdeki Ar-Ge faaliyetleri için bir sermaye birikmesini neden olur. Şu anda firmaların öz sermayesiyle Ar-Ge yapması zor.”  

 

