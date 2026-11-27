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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, yasadışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasadışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasadışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ankara merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda hesaplarında 2 milyar 200 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır, 1423 banka ve kripto varlık hesabına el koyuldu.