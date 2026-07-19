1'i polis, 11 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi tutuklandı

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Odunpazarı ilçesinin 71 Evler Mahallesi’nde önceki gece aynı sokakta oturan iki aile arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada biri müdahale için gelen polis memuru, toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavilerin yapılan yaralılar taburcu edilirken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2’si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüpheliler, Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir’de 1’i polis memuru toplam 11 kişinin yaralandığı sokakta iki aile bireyleri arasındaki kavgaya gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2’si kadın 18 şüpheli savcılık sorgusuna alındı. İfadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, 15 kişi ise Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 5’inin tutuklanmasına, 10 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.