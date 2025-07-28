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1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

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#Elazığ#Sulama Havuzu#Elazığ Haberleri
1i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 14:04

Acı olay Elazığ'da meydana geldi. 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu.

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Sedeftepe köyünde üzüm bağlarının sulanmasında kullanılan havuzda hareketsiz halde 2 kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

1i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Yapılan incelemede cesetlerin Görhan G. (51) ve Filiz D'ye (52) ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

1i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

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#Elazığ#Sulama Havuzu#Elazığ Haberleri

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