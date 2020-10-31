1’i Boğulma 21 can kaybı, 799 yaralı

İzmir’de yıkılan ve hasar gören 17 binadan 13’ünde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilerleyen saatlerde Twitter’dan can kaybının 21’e çıktığını belirterek “435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi” dedi.