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1’i Boğulma 21 can kaybı, 799 yaralı
AFAD açıklamasında, deprem sonrasında saat 03.00’e kadar, 25’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere 277 artçı yaşandığı belirtilerek, “SAKOM’dan alınan bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
İzmir’de yıkılan ve hasar gören 17 binadan 13’ünde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilerleyen saatlerde Twitter’dan can kaybının 21’e çıktığını belirterek “435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi” dedi.
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