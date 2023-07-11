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1'i bebek 5 kişinin öldüğü kazada detaylar ortaya çıktı, takograf kartı otobüste olmayan sürücüye ait çıktı

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#Diyarbakır#Kaza#Takograf
1i bebek 5 kişinin öldüğü kazada detaylar ortaya çıktı, takograf kartı otobüste olmayan sürücüye ait çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 14:04

Diyarbakır'da, yolcu otobüsünün devrildiği, 1'i bebek 5 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kazaya dair hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, kazada takografa, o saatlerde Iğdır'da olan başka sürücünün kartının takılı olduğu, tutuklu sürücünün kazadan sonra kendi kartını taktığı belirtilip, asli kusurlu sürücü ve tali kusurlu bulunan firma yetkilisi hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

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Kaza, 7 Ocak'ta, saat 02.00 sıralarında, Diyarbakır-Silvan kara yolu Bağdere mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Iğdır'a giden Yeni Diyarbakır firmasına ait Mehmet Siraç Uluç yönetimindeki 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi. Kazada Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), torunu 5 aylık Asel Meygil ve Veysel Bünul (35) hayatlarını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınanlardan sürücü Mehmet Siraç Uluç ve H.Ç. tutuklandı. H.Ç. daha sonra serbest bırakıldı. Tutuklu sürücü Mehmet Siraç Uluç ile tutuksuz sanık firma yetkilisi H.Ç. hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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KAZADAN SONRA KENDİ KARTINI TAKMIŞ

İddianamede, takograf cihazının kullanımında usulsüzlük yapılıp seferde 3 şoför varmış gibi gerçeğe aykırı kayıtlar tutulduğunun tespit edildiği belirtilerek, incelenen takograf çıktılarında, Kaza sırasında otobüste bulunmayan ve Iğdır'da olduğu tespit edilen sürücü M.K.'nin kartının takografa takılı olduğu, kaza sonrası güvenlik güçleri gelmeden Mehmet Siraç Uluç’un kendisine ait olan kartı taktığının anlaşıldığı kaydedildi.

Otobüs firmasının kazanın olduğu seferi Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği uyarınca ilgili bakanlığa bildirmediğinin yer aldığı iddianamede, sürücü Mehmet Siraç Uluç'un asli kusurlu, firma yetkilisi H.Ç.'nin ise tali kusurlu olduğu ifade edildi. Ayrıca, kazada ölen Veysel Bünul’un yolcu listesinde adının bulunmadığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olduğu ve otobüste kaçak şoför olarak çalıştığının anlaşıldığı belirtildi.

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#Diyarbakır#Kaza#Takograf

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