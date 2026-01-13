1994 yılında köy boşaltılmıştı: Yıllardır süre tapu hasreti sona erdi!

Haberin Devamı

Şırnak Kadastro Müdürü Murat Tekmen, tamamlanan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Şırnak Kadastro Müdürlüğü olarak merkeze bağlı Seslice köyünün kadastro çalışmalarını tamamladık. Tapularımızı dağıttık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 2026 yılı çalışma programımız kapsamında 14 köyümüz daha bulunuyor. Bu köylerimizin de temmuz ayı itibarıyla kadastro çalışmalarını tamamlayarak tapularını dağıtmayı planlıyoruz" dedi.

Tekmen ayrıca, orman vasfını kaybetmiş alanlara yönelik yürütülen çalışmalara da değinerek, "8 birimde 2/B çalışmaları müdürlüğümüz imkanlarıyla devam ediyor. Bu çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekmen, süreçte emeği geçen personele ve katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.

Köy muhtarı Osman Gelen ise 32 yıllık mağduriyetin sona erdiğini belirterek, "1994 yılında köyümüz boşaltılmıştı. O günden bugüne kadar kadastromuz yoktu. Şırnak İl Kadastro Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bu sorun çözüldü ve tapularımızı aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan kadastro çalışmalarıyla birlikte, Seslice köyünde mülkiyet sorununun çözülmesi, hukuki güvence, yatırım imkanları ve kırsal dönüşüm açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şırnak’ta sürdürülen kadastro çalışmaları, diğer köyler için de umut olmaya devam ediyor.