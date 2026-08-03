1980 yılından beri izi takip ediliyordu: 28 bin 811 kültür varlığı ait olduğu topraklarda

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Çok sayıda medeniyetin kalıntılarını barındıran açık hava müzesi niteliğindeki Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan eserlerin ana vatanına getirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışması sürüyor. Yurt dışında tarihi eser niteliğindeki varlıkların izini sürüp envantere kazandırmak için mücadele eden kültür varlığı kaçakçılığı ekipleri tarafından 1980 yılından itibaren 20 ülkede 176 çalışma yapıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Yurt Dışından İadesi Sağlanan Eserler' verilerine göre, 46 yılda yurt dışına kaçırılan 28 bin 811 tarihi eser ve kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer aldı. Listeye göre; Almanya'dan 8 bin 670, Hırvatistan'dan 4 bin 147, İngiltere'den 3 bin 750, Bulgaristan'dan 3 bin 61, ABD'den 2 bin 747, Sırbistan'dan 1865 eser getirildi.

Bakanlık tarafından yurt dışındaki eserlerin Türkiye'ye iadesi amacıyla çalışmalar, bu yıl da aralıksız sürdü. 2026'da Smyrna Agora kazılarında ele geçirildiği tespit edilen mermer heykel başının ABD'den gönüllü iadesi sağlandı.Ayrıca Adana Ulu Camii'nden 2002 ve 2003 yıllarında çalınan çiniler İspanya'dan, İstanbul Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'nden çalındığı tespit edilen İznik çini karonun İngiltere'den iadesi sağlandı. ABD'den de Zeugma Antik Kenti kökenli mozaik pano Türkiye'ye getirildi.