1975 model Murat 124 otomobili satmak istediği rakam şaşırttı

Konya’da çocukluğunda dedesinin aracı Murat 124 model arabaya hayranlığı olan 35 yaşındaki terzi Semih Uzun, mesleğinden kazandığı parayı 15 yıl biriktirerek hayali olan 1975 model aracı 2 yıl önce aldı. Uzun, aracını İstanbul, Ankara, Almanya ve İtalya’dan parçalar alarak restore etti. 2 yıl boyunca aracını arkadaşlarının iş yerinde ve güvenlikli alanlarda saklayan Semih Uzun, aracını zarar görmesinden korktuğu için satmaya karar verdi.
“BU ARABAYI ALMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM”
1980’lerden beri bu araca merakının olduğunu ve 124 araçlardan başka aracı gözünün görmediğini anlatan Semih Uzun, “Bir hevesimiz olunca kendimiz kafamıza, gönlümüze göre restore edip kullanalım dedim. Aracımı tamamen restore yaptım, fabrika nasıl ürettiyse o şekilde oldu aracım. Bu arabayı almak için çok uğraştım. Bayağı bir birikim yaptım. İlk önce restorasyon için aracın orijinal parçalarını bulmaya çalıştık. Parçaları da burada bulmak zor biraz. İstanbul’dan buldum. Bize yurt dışından bulabilirsin dediler, biz yurt dışından da bayağı bir parçasını orijinal olarak temin ettik. Almanya’dan, İtalya’dan, bazılarını ise İspanya’dan getirttim parçaların ve o şekilde yavaş yavaş restorasyona başladık. 1 yıl kadar bu çalışmalar devam etti” dedi.