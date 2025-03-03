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1940 yılında zabıta amiri hayatını kaybedince kuruldu: Ramazan ayında tüm ilçeye böyle hizmet veriliyor

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#Ramazan#Siren#Denizli
1940 yılında zabıta amiri hayatını kaybedince kuruldu: Ramazan ayında tüm ilçeye böyle hizmet veriliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 11:03

Denizli'nin Buldan ilçesinde, vatandaşları iftar ve sahur vakitlerinde uyaran siren sistemi, ramazan ayıyla çalıştırılmaya başlandı. Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, bünyesinde birçok farklı özelliği barındıran ilçenin aynı zamanda ramazanda ve bayramlarda çalan siren geleneğinin olduğunu belirtti.

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Belediye binasının çatısında bulunan ve üç farklı ses çıkaran siren, bir zabıta görevlisi tarafından sahur ve iftar vakitlerinde ezanla çalıştırılıyor.

Siren, sesin kırsal mahallelere kadar iletilmesine olanak sağlıyor.

1940 yılında zabıta amiri hayatını kaybedince kuruldu: Ramazan ayında tüm ilçeye böyle hizmet veriliyor

İlçedeki siren sistemi 1940 yılında, ramazan topuna fazla barut konulması nedeniyle zabıta amirinin hayatını kaybetmesi sonrasında kuruldu.

Halk arasında "canavar düdüğü" olarak anılan siren sistemiyle ilçedeki davul çalma geleneği de sona erdi.

Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, AA muhabirine, bünyesinde birçok farklı özelliği barındıran ilçenin aynı zamanda ramazanda ve bayramlarda çalan siren geleneğinin olduğunu belirtti.

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1940 yılında zabıta amiri hayatını kaybedince kuruldu: Ramazan ayında tüm ilçeye böyle hizmet veriliyor

SAHURDA DA KULLANILIYOR

Ramazan topuna fazla barut konulması ve zabıta amirinin vefatı nedeniyle 85 yıl önce böyle bir uygulamaya geçildiğini hatırlatan Orpak, "85 yıldır bu siren kullanılmakta. İftar ve sahurlarda davul ve top yerine tüm halkımıza uyarı vermekte. Bu nedenle ayrıca ramazan davulu kullanılmamaktadır. Bu da Buldan'ın yine ayrı bir farklılığı olarak dikkat çekiyor." dedi.

Mehmet Ali Orpak, siren sisteminin oldukça yüksek bir ses çıkardığını ve tüm ilçeden rahatlıkla duyulabildiğini sözlerine ekledi.

1940 yılında zabıta amiri hayatını kaybedince kuruldu: Ramazan ayında tüm ilçeye böyle hizmet veriliyor

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#Ramazan#Siren#Denizli

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