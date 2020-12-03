194 yıllık CSO’ya yeni bina

ANKARA bu akşam, 194 yıllık Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni yerleşkesinin açılışına hazırlanıyor. Açılış öncesinde son hazırlıkların yapıldığı yerleşkede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy medyanın Ankara temsilcileri ile buluştu. Ersoy hem yerleşke hakkında bilgi verdi hem de yerleşkeyi gazetecilere gezdirdi. Temeli 23 yıl önce atılan binanın inşaatı senelerdir tamamlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çalışmalarıyla 21 ayda tamamlanan yerleşke 3 ve 4 Aralık’taki konserlerle sanatseverlere kapılarını açacak.

Bina, 62 bin 500 metrekarelik kapalı alandan oluşan üç bölümden oluşuyor. Orkestranın çalışma alanları, koroların çalışma alanları ve performans salonları. Toplam 2023 koltuk kapasiteli ‘Büyük Salon’, 500 koltuk kapasiteli ‘Mavi Salon’ ve 600 kişilik ‘Tarihi CSO Salonu’ndan oluşan bir kampüs.

İŞLETMESİNDE PARİS ÖRNEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Burayı bir kültür adası haline getirmeye karar verdik. Tarihi CSO binasını da restore ederek hizmete açacağız. CerModern ve Resim Heykel Müzesi ile birlikte sonuçta bir kültür vadisi oluşacak” dedi. Merkezin işletmesi için Paris örneğinin incelendiğini belirten Bakan, işletme için özel bir yapılanma kurulduğunu söyledi.

MÜZE VE MÜZİK YOLU

BAKAN Ersoy’un anlatımıyla merkezdeki yenilikler şöyle:

Merkezi oluşturulan yeni ve profesyonel ekip yönetecek.

Merkez salonları özel sanat kurumlarına açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın tarihini anlatan bir müze de yapıldı.

Açık alanda özellikle festivaller için 10 bin kişilik müzik yolu inşa edildi.

Yeni sanatçılar kadroya katıldı. Yurtdışında çalışan sanatçıların Türkiye’ye dönmesinin de yolu açıldı.

Merkezde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Akademisi de hizmet verecek. Genç yeni mezun sanatçılara sertifika verecek.

Oda müziği sanatseverlerle buluşacak.

Dijital konserler olacak.

YEŞİLÇAM’A YENİ MERKEZ ATLAS SİNEMASI

İSTANBUL’da yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yıldan sonra açmayı planladıkları Atlas Sineması ve Sinema Müzesi’nin Yeşilçam’ın yeni merkezi olacağını söyledi. Binanın tarihi önemine dikkat çeken Ersoy “Sadece bina saatlerce gezilecektir” dedi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki çalışmalara da değinen Ersoy, inşaatın 2021’in ilk yarısında tamamlanacağını söyledi.

BİLET FİYATLARI

STANDART konserlerin bilet fiyatları oturma alanlarına göre 50,70 ve 100 TL olarak belirlendi. Öğrencilerin yüzde 50 indirimi sürüyor.

YENİ YIL KONSERİ BUİKA’YLA

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası yeni yıl konserini Buika ile yapacak. CSO ve Buika bu sene iki konserle sanatseverlerle buluşacak.