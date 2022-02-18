194 bin Suriyeli vatandaş oldu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu medyanın Ankara temsilcileri ile Türkiye’nin göç sorunu ve yönetimini konuşmak üzere bir araya geldi. Soylu’nun terörle mücadele konusunda çok dikkat çeken mesajları vardı: “Yunanistan Lavrion kampını yeniden harekete geçirdi.” Soylu’nun açıklamaları şöyle:

LAVRİON KAMPI

“Yunanistan Lavrion kampını PKK lehine 7-8 aydır yine harekete geçirdi. Hedefleri Lavrion kampından Irak’taki kamplara gidebilmek. Yunanistan hükümetine bu durumu ilettik.

- Uygur meselesi: Özellikle ABD bu mesele üzerinden bizi manipüle etmeye çalışıyor. Bir siyasi parti konuyu açıkça sahiplenmiş görünüyor. Biz zaten yüksek hassasiyet gösteriyoruz.

- LGBT meselesi: ABD ve Avrupa bu mesele üzerinden Türkiye’de politik ve kültürel salınım yapıyor. Tesadüfi işler değil.

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- İstihbarat örgütlerinin Türkiye çalışmaları özellikle sivil toplum örgütleri üzerinden yapılıyor.”

YÜZDE 25 KOTASI

Soylu, Türkiye’de 31.12.2021 itibarıyla Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısını da 194 bin olarak açıkladı. Soylu, “Bazı bölgelerde yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusu var. Bu ölçeğe göre bir daha buraya ikâmet almama sınırı koyduk. Kapattık orayı. Sadece Suriyeli değil hiçbir yabancı almıyoruz” diye bilgi verdi.

EN ÇOK SURİYELİ İSTANBUL’DA

Bakan Soylu istatistiki bilgileri de paylaştı. Buna göre Suriyelilerin en yoğun bulundukları iller arasında ilk sırada 535 binle İstanbul bulunuyor. İstanbul’u 461 binle Gaziantep, 433 binle Hatay, 428 bin ile Şanlıurfa takip ediyor. Suriyelilerin gelecek planlarına ilişkin yapılan anketin sonuçları ise şöyle;

- Yüzde 3.1’i hiç dönmeyi düşünmüyor.

- Yüzde 28.2’si ‘İstediğim hükümet kurulursa dönerim’ diyor.

- Yüzde 13.7’si ‘Savaş biterse dönerim’ diyor. Yüzde 38’i ise kararsız.