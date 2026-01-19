1931 özel okula 83 milyon TL ceza

Haberin Devamı

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ve bazı milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı soru önergesi vererek, Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okullarda belirlenen ortalama yıllık eğitim ücreti ve servis, yemek, kitap, kırtasiye gibi ek hizmet bedellerini sordu. Ayrıca 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında özel okulların belirlenen zam sınırını aştığı gerekçesiyle işlem yapılan okul sayısı ve bu okullara uygulanan cezalar soruldu.

6 BİN 500 KURUM İNCELENDİ

Bakan Yusuf Tekin tarafından verilen yanıtta, MEB’e bağlı faaliyet gösteren özel okullarda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ait ortalama eğitim ücretinin 232 bin 534 lira 22 kuruş, ortalama etüt ücretinin 58 bin 418 lira 28 kuruş, ortalama takviye kurs ücretinin 57 bin 88 lira 32 kuruş, ortalama kitap-kırtasiye ücretinin 52 bin 181 lira 22 kuruş, ortalama kıyafet ücretinin 23 bin 984 lira, ortalama yemek ücretinin 99 bin 546 lira 51 kuruş ve ortalama servis ücretinin 93 bin 620 lira 84 kuruş olduğu bilgisi verildi. Bakanlığın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücret Tespiti” başlıklı maddesi hatırlatılarak, “2023-2024 ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda yaklaşık 6 bin 500 kurum hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, 1931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira 25 kuruş idari para cezası uygulanmıştır” denildi.