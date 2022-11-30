193 milyon geceleme 1000 dolar harcama... Erdoğan: Turizmde ustalık aşamasındayız

Haberin Devamı

SEKTÖRÜMÜZÜ TEBRİK EDİYORUM

“Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz. Turist başına gecelik harcamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır. Türkiye’nin 2021’de dünyada turist sayısında dördüncü, turizm gelirinde 8’inci sıraya yükselmiş olması bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisidir. 4 bin 768 konaklama tesisi ve 1 milyon 85 bin yatak kapasitesini yeni yatırımlarla takviye ediyoruz. Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 binin, yatak sayımız 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. Bu yılın ilk 10 ayında 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü tebrik ediyorum.

LİDERLİĞE YÜKSELME YOLUMUZ AÇIK

Haberin Devamı

Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde bizim çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır. Millet olarak en büyük vasfımız olan krizleri fırsata çevirme maharetimizi ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek tekrar göstereceğimizden kimse şüphe duymasın. Sadece turizm sektöründe 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımları sürmesi bu gerçeğin ifadesidir.

DENİZ, KUM VE GÜNEŞİN ÖTESİNDE

Elimizde deniz, kum, güneş turizminin ötesinde hâlâ potansiyelinin çok azını değerlendirebildiğimiz pek çok imkân var. Terörden arındırdığımız Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güzellikleri bunlardan biridir. Altyapısındaki gücümüzü ispatladığımız sağlık turizmi bunlardan biridir. Anadolu’nun dört bir yanına uzanan seyahat rotalarımız bunlardan biridir. Turizm sektörümüzdeki gücünün farkına giderek daha çok varıyoruz. Yurtdışında gittiğimiz yerlerde gerçekten insanı etkileyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Kimi yerde tabiat, kimi yerde tarih, kimi yerde kültür, gastronomi zenginliği var. Ülkemizin farkı tüm bu güzelliklerin hepsini birden misafirlerinin hizmetine sunabilmesidir.

Haberin Devamı

KIYMETİNİ BİZ YETERİNCE BİLMİYORUZ

Yaşadığımız coğrafyanın kıymetini çoğu defa biz yeterince bilmiyor olabiliriz. Dışarıdan gelen herkes bu zenginliği hemen fark ediyor. Bu büyük hazineyi en iyi değerlendirmesi gereken de turizm sektörüdür. Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık aşamasındayız. Yaptığımız her yatırımı, yürüttüğümüz her faaliyeti bu güce ve birikime uygun şekilde gerçekleştirmeliyiz. Gelişmiş ülkelerin çoğunda yetişmiş insan gücü eksiği sebebiyle homurtuların yükseldiği bir dönemde ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız.”

TÜRKİYE YÜZYILI DÖNEMİ AÇILIYOR

Biz Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine, meşrebine, kökenine bakmayız. Baktığımız tek yer ülkemize kazandırılan eserler, milletimize yapılan hizmetlerdir. Hayatımızın hiçbir döneminde yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık, bundan sonra da yapmayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına geçmiş eksiklerini gidermiş, altyapımızı kurmuş, küresel gücümüzü tahkim etmiş olarak giriyoruz. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için son 20 yılda verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin sizler de şahidisiniz. Şimdi önümüzde adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni bir dönem açılıyor. Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz.”

Haberin Devamı

Erdoğan’a Marriot Otel’deki toplantıda TÜROFED Başkanı Osman Ayık tarafından Kabe-i Şerif iç örtüsü parçasından esinlenerek yapılan, Allah ve Muhammed yazılı vazo şeklinde bir eser hediye edildi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

HEDEF YENİ KÜRESEL MİMARİNİN MERKEZİ

Erdoğan “Ülkemizi dört bir yanımızda süren krizlerin, çatışmaların dışında tutmak için çok çalışıyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Küresel dengeleri kuyumcu terazisi titizliğiyle ölçüyor, tartıyor, politikalarımızı buna göre belirliyoruz. Yeri geliyor jeopolitik konumumuzun gücünü, yeri geliyor kültürel mirasımızın etkisini, yeri geliyor şahsi ilişkilerimizin kredisini kullanıyoruz. Bunların yetmediği yerde elimizde askeri, ekonomik, sosyal ne imkan varsa hepsini devreye alıyoruz. Amacımız ülkemizi yeni baştan şekillenen küresel siyasi ve ekonomik mimarinin merkezine yerleştirerek önümüze çıkan fırsatların elimizden kayıp gitmesine mani olmaktır.”

Haberin Devamı

YİNE KİRLİ OYUNLAR SAHNEDE

Cumhurbaşkanı, “Dikkat ederseniz Türkiye ne zaman yeni atılımın eşiğine gelse eskiden beri oynanan kirli oyun sahneye sürülüyor” diyerek şunları söyledi: “Bu oyunda kullanılan darbecilerden teröristlere, ekonomik tetikçilerden beşinci kol elemanlarına kadar tüm aktörler isimler değişse de hep aynı misyonla karşımıza çıkıyor. Terör örgütlerinin eylem arayışları, uluslararası alanda ülkemize yönelik mesnetsiz ithamların çoğalması, sosyal medya mecralarında yürütülen kara propagandalar hep aynı senaryonun ürünüdür. Ama Türkiye artık eski Türkiye değildir.

ŞAPKA ÇIKARIYORLAR

Ülkemiz artık iki teröristle, 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla, üç beş kifayetsiz siyasetçinin hezeyanlarıyla, medya manipülasyonlarıyla istikameti değiştirilecek bir yer olmaktan çıkmıştır. Milletimiz bu gerçeği 15 Temmuz’daki şanlı direnişinden kahraman ordusunun sınır ötesi harekâtlarına kadar pek çok örnekle ortaya koymuştur. 12 yıl önce milletimizin huzuruna 2023 hedefleriyle çıktığımızda bize dudak bükenler bugün yaptıklarımıza şapka çıkarmak mecburiyetinde kalmaktadır.”