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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:45,Son Güncelleme:

192 kişinin karantinaya alındığı Çeltikçi'de önlemler en üst seviyede

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192 kişinin karantinaya alındığı Çeltikçi'de önlemler en üst seviyede
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BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler en üst düzeye çıkarıldı. İlk pozitif vakanın yaşamını yitirmesinin ardından temaslı olan 30'u pozitif 192 kişinin karantinaya alındığı ilçede, giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekipleri tarafından sıkı şekilde denetleniyor.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, Dalaman Açık Cezaevi'nden tahliye olan Zafer Bacal (56), 26 Nisan günü yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacal ve eşine 27 Nisan günü yapılan test pozitif çıkınca, yayılımın engellenmesi amacıyla yalnız yakın temaslılar değil, temaslılar ve temaslıların temaslıları da tespit edilerek geniş alanda filyasyon çalışması yürütüldü. Bunun sonrasında temaslı olan karantinaya alındı.

İlk pozitif vaka olarak belirlenen Zafer Bacal, 6 Mayıs günü Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirince, ilçedeki giriş çıkış yasağı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 21 güne çıkarıldı. Test yapılanlardan 30 kişide pozitif vakaya rastlanan ilçede, alınan tedbirler kapsamında giriş çıkışa jandarma ve polis ekipleri tarafından izin verilmiyor.

DRONE İLE HAVADAN KONTROL

Polisler, ekip araçlarından sürekli olarak vatandaşların evlerinden dışarıya çıkmamaları yönünde anons yaparken, ilçeye girişler ise izin belgesiyle gerçekleştiriliyor. İlçenin iki girişi polis bariyerleriyle çevrildi. İlçeye sadece kamu görevlileri ve gıda tedarikçilerinin giriş çıkışına izin veriliyor. Jandarma ekipleri ise insansız hava aracı ile ilçe giriş çıkışları ve mahalleleri kontrol altında tutuyor.

192 kişinin karantinaya alındığı Çeltikçide önlemler en üst seviyede

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