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1919 coşkusu

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#GENÇLİK Haftası#19 Mayıs Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı#Gençlik Ve Spor Bakanlığı
1919 coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 07:00

GENÇLİK Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları tüm yurtta coşkuyla başladı.

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Her yıl 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dün, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle start aldı. Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen öğrenciler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Bak, Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gençlik Haftası kapsamında Hatay’ın Samandağ ilçesinde ’Gençlik Yürüyüşü’ düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı açıldı.

1919 coşkusu

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Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonlarından Türk bayrakları sallayarak korteji selamladı. Edirne’nin Keşan ilçesinde de ‘Gençlik Korteji’ Keşan Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüşüyüşe vatandaşlar da ilgi gösterdi. 

1919 coşkusu

 

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#GENÇLİK Haftası#19 Mayıs Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı#Gençlik Ve Spor Bakanlığı

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