‘1915 teklifi’ tepki topladı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “‘Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” hakkında hazırladığı kanun teklifini cuma günü TBMM Başkanlığı’na sundu. Paylan, geçmiş yıllarda da aynı yönde teklif sunmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan teklife tepki gösterdi: “TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Meclis’in çatısı altında birinin bunu yapması siyasi ahlaksızlıktır. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz.”
Çelik paylaşımının devamında ise “Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır” ifadelerine yer verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “HDP’li milletvekili Paylan’ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve iftiranın tanınmasını isteyen kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır” ifadelerini kullandı.