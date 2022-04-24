‘1915 teklifi’ tepki topladı

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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “‘Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” hakkında hazırladığı kanun teklifini cuma günü TBMM Başkanlığı’na sundu. Paylan, geçmiş yıllarda da aynı yönde teklif sunmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan teklife tepki gösterdi: “TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Meclis’in çatısı altında birinin bunu yapması siyasi ahlaksızlıktır. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz.”

Çelik paylaşımının devamında ise “Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır” ifadelerine yer verdi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “HDP’li milletvekili Paylan’ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve iftiranın tanınmasını isteyen kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır” ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter’dan, “TBMM’ye verdiği sözde ‘soykırım’ teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez” tepkisini gösterdi.Meclis Başkanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. HDP’li Paylan, kanun teklifini, önceki gün TBMM Başkanlığına sundu. Şentop’un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.