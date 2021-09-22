1915 Çanakkale’de sona gelindi... Köprünün ilk yolcuları

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(Aydemir KADIOĞLU /İSTANBUL) Son tabliyelerin konulması sırasında çalışmaları denetleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’la köprünün kedi yolundan yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti. 1.5 saat süren tarihi yürüyüşte ben de vardım.

BACAKLARIM TİTREDİ

Kedi yolunu kullanarak köprüyü geçmek için, hem Asya hem de Avrupa’da bulunan 318’er metrelik ayaklara dik bir yürüyüşle tırmanmak gerekliydi. Ben de yolculuğa tanıklık eden ekibin içinde yürüyüşe başladım. Ancak bu görüldüğü kadar da kolay değildi. Adeta dağa tırmanır gibi sağa sola tutunarak ilk kuleye tırmandık. Burada verilen molanın ardından 318 metreden dik bir iniş başladı. Bu yükseklikten Boğaz, Ege ve Marmara sanki ayaklarımın altındaydı. Yükseklik korkum olmamasına rağmen aşağı inerken bacaklarımın titrediğini hissettim.

ORTADA MOLA VERDİK

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Emin ve ağır adımlarla köprünün ortasına gelen ekip burada mola verdi. Daha sonra da ikinci kuleye tırmanmak için yeniden yola koyulduk. Yaklaşık 1.5 saatlik yürüyüşümüz Avrupa Kıtası’nda son buldu.

YÜKSEKLİĞİ EYFEL’İ GEÇTİ

Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı gün olan 18 Mart’ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kuleleri, Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi’ni geçti. Köprü, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla da yapımı tamamlanınca ‘dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanını alacak.

‘TELLERİ DÜNYAYI 4 DEFA DOLAŞIR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmaları denetlemek ve bilgi almak için Çanakkale’deydi. Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de hizmete girmesinin beklendiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Gidiş-geliş 3’er şeritli köprümüzün tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Asma köprü kule temelleri Asya tarafında eksi 45 metre, Avrupa tarafında ise eksi 37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturtuldu. Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında 4 kez dönecek kadar çelik tel kullanılıyor. Görevli şirketçe yapım bedeline 2 milyar 332 milyon Euro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon TL harcandı. 5 bin 100 personelle 7/24 çalışıp 18 Mart 2022’de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz.”