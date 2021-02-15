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Gündem
Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde kar manzaraları
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ÇANAKKALE'de etkili olan kar yağışının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve sahildeki beyaz örtü aynı kareye yansıyınca, ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı.

Kentte cumartesi akşamı başlayan kar yağışı, dün gece etkisini yitirdi. Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Poyraz fırtınasıyla tipi şeklinde yağdığı için 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ile ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan kedi yolunda kar birikintisi oluşmadı. Ancak köprünün Asya yakasındaki Lapseki ile Avrupa yakasındaki Gelibolu çevresi beyaza büründü. 

Sahillerdeki beyaz örtü, 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri ve kedi yoluyla aynı fotoğraf karesinde birleşince, ortaya seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.

1915 Çanakkale Köprüsünde kar manzaraları

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