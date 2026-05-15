191 milyar liralık kara para ağı çökertildi

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli yürütülen ‘yasadışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘kara para aklama’ suçlarına yönelik soruşturmada dün 21 şehirde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, MASAK analizleri ve mali incelemeler sonucunda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık (91 milyar TL) suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiğini açıkladı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da İstanbul’daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖZEL YAZILIMLAR KULLANILMIŞ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, suç örgütünün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal yapı kurduğu belirtildi. Şüpheliler yasadışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle elde ettikleri parayı elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak izini kaybettirmeye çalıştı. Örgütün, bu finansal döngüyü yönetmek amacıyla özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, suç gelirlerini çok katmanlı bir ağ içerisinde akladığı ortaya çıkarıldı.





RÜŞVET ALIP BİLGİ SIZDIRDILAR

Bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik blokelerini etkisiz hale getirerek ‘katmanlandırma’ işlemlerine yardım ettikleri yönünde kuvvetli delillere ulaşıldı. Öte yandan, rüşvet karşılığında örgüte bilgi sızdıran ve adli sorgulamalar yaparak operasyonel süreci tehlikeye atan 8 emniyet personeli ile 3 banka yöneticisi ve 4 avukat hakkında da gözaltı kararı verildi.

221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken, 3 elektronik para/ödeme kuruluşu, Adana’da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna mahkeme kararıyla kayyum atandı. Finansal sistemin güvenliğini tehdit eden ve suç gelirlerinin transferinde kullanılan 8 bin 500 yasadışı bahis ve kumar sitesi ise erişime engellendi.