19 yıllık sır işte böyle çözüldü

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Batman’ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında Şat Deresi’nde bulunan ve kimliği belirlenemeyen erkek cesediyle ilgili yaklaşık 19 yıldır çözülemeyen faili meçhul cinayet, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinesinde aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyaların yeniden ele alındığını belirterek, Batman dosyasının bunun en çarpıcı örneklerden biri olduğunu söyledi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Olay, 5 Haziran 2007’de Batman’ın Kozluk ilçesi Armutlu Köyü Şat Deresi’nde yüzü tanınmayacak derecede çürümüş ve sabunlaşmış halde bir erkek cesedinin bulunmasıyla ortaya çıktı. Yapılan otopside cesedin kafatasında parçalı çökme kırığı bulunduğu, ölümün suda boğulma sonucu gerçekleştiği, ancak kimliğinin belirlenememesi nedeniyle dosyanın yıllarca faili meçhul olarak kaldığı bildirildi. Kimlik tespit edilemeyince soruşturmada ilerleme sağlanamadı ve dosya hakkında 15 Kasım 2023’te zamanaşımı nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile JASAT ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmada, cesedin Batman ve çevre illerde kayıp başvuruları ile uzun yıllardır hiçbir resmi işlem yapmayan kişiler üzerinden yeniden araştırılması kararlaştırıldı. Yapılan incelemelerde, 2007 yılından bu yana hiçbir resmi kuruma başvurmayan, nüfus, sağlık, sosyal güvenlik ve benzeri hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan üzerinde yoğunlaşıldı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açarak cinayet soruşturmasını derinleştirdi. Aydın Özcan’ın kızlarından alınan DNA örnekleri ile 2007’de bulunan cesetten elde edilen DNA profili karşılaştırıldı.

2 Haziran 2026 tarihli Adli Tıp raporunda cesedin Aydın Özcan’a ait olduğu kesin olarak tespit edildi.

CİNAYETİN PERDE ARKASI

Soruşturmada Özcan’ın, 8 Şubat 2007’de birlikte yaşadığı Yıldız Doğan’ı para karşılığı fuhuşa zorladığı, kabul etmemesi üzerine burnunu bıçakla kestiği, daha sonra da eve kilitleyerek çocuklarını alıp kaçtığı belirlendi. Yıldız Doğan’ın akrabalarına sığındığı ve Özcan hakkında şikâyetçi olduğu tespit edildi. Bu olay nedeniyle Aydın Özcan hakkında 2010 yılında ‘kasten yaralama’ suçundan dava açıldığı ancak yakalanamadığı için ifadesinin alınamadığı, Bakırköy 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ise 2019 yılında zamanaşımı nedeniyle düştüğü belirlendi.

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Yıldız Doğan ile Aydın Özcan’ın ağabeyleri Hilmi, Hayrettin, Süleyman, Mehmet ve Naci Özcan hakkında CMK’nın 135. maddesi uyarınca teknik dinleme kararı alındı. Yıldız Doğan ifadesinde, İstanbul’da yaşadıkları dönemde fuhuşa zorlandığını Aydın Özcan’ın ağabeylerinin öğrendiğini, bu nedenle Özcan’ın yakınları tarafından ‘namus saikiyle’ öldürüldüğünü duyduğunu anlattı. Teknik takip, saha çalışmaları ve elde edilen yeni deliller de bu iddiaları destekledi. Kolluk birimleri, Aydın Özcan’ın 2007 yılının ilkbaharında yakınları tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Batman’ın Kozluk ilçesindeki Şat Deresi’ne atıldığı yönünde bilgilere ulaştı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

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Soruşturmada elde edilen tanık beyanları, teknik takip kayıtları, DNA incelemeleri ve diğer deliller doğrultusunda Hayrettin Özcan, Süleyman Özcan, Mehmet Özcan, Hilmi Özcan, Naci Özcan, Mehmet Suat Kaya, Mücahit Kaya, Emin Özcan, Nuri Özcan ve Emrah Özcan hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler, 1 Temmuz 2026 günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.